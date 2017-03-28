Оболонский райсуд рассмотрит дело о госизмене В.Януковича (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Апелляционный суд Киева определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева. Такое решение огласил председательствующий судья Степан Гладий, передает корреспондент УНН.
"Представление председателя Печерского районного суда ... удовлетворить. Направить материалы уголовного производства ... с обвинительным актом по В.Януковичу ... на рассмотрение в Оболонский районный суд", - заявил резулятивную часть решения С.Гладий.
Председатель добавил, что полный текст постановления был обнародован 3 апреля.
Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.
Впоследствии уголовное производство о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.