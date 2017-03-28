Оболонський райсуд розглядатиме справу про держзраду В.Януковича (доповнено)

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Апеляційний суд Києва визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва. Таке рішення оголосив головуючий суддя Степан Гладій, передає кореспондент УНН.

"Подання голови Печерського районного суду ... задовольнити. Направити матеріали кримінального провадження ... з обвинувальним актом щодо В.Януковича ... на розгляд до Оболонського районного суду", - оголосив резулятивну частину рішення С.Гладій.

Головуючий додав, що повний текст ухвали було оприлюднено 3 квітня.

Нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.

Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

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