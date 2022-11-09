Ограничение потребления 10 ноября: детали отключений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра, 10 ноября, по всей Украине будут применены плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Укрэнерго”.
Детали
Режим плановых отключений будет действовать:
С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.
Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).
Напоминаем, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит применять меньшие объемы ограничений потребителей. Пожалуйста, не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Добавим
ЮНИСЕФ совместно с детской семейной психологией Светланой Ройз сделали подборку из 40 игр, в которые могут играть с детьми родители когда нет света.