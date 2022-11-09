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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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​​Обмеження споживання 10 листопада: деталі відключень

​​Обмеження споживання 10 листопада: деталі відключень

Київ • УНН

 • 266820 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Завтра, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Про це повідомляє УНН з посиланням на “Укренерго”.

Деталі

Режим планових відключень буде діяти:

З 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

Нагадуємо, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Додамо

ЮНІСЕФ спільно з дитячою на сімейною психологинею Світланою Ройз зробили добірку із 40 ігор, в які можуть грати з дітьми батьки коли немає світла.

Українські Національні Новини

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