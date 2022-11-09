Якщо відключили світло: у що погратися з дитиною

Деталі

"Діти часто бояться темряви - це нормальний віковий прояв. Однак цей страх зараз може загострюватися, бо ж малюки теж постійно відчувають стрес. Особливо у ці непрості часи, коли країна-агресор намагається позбавити нас світла", - зазначає перша леді у Telegram.

Тож, з її слів, 40 ігор з дитиною у темряві — щоб відновити відчуття безпеки, близькості та попередити травматизацію — підготували у ЮНІСЕФ разом з психологинею Світланою Ройз.

"Гра — найпростіший спосіб трансформувати напругу. Тож тут є ідеї аудіальних ігор, тілесних, ігор з ліхтариком. Багато з них ви знаєте — однак корисно мати під рукою ідеї, якщо нічого, окрім тривоги, не йде до голови", - вказує Зеленська.

Однак, наголошує вона, психологи просять пам’ятати: важливо торкатися до дитини, тільки попереджуючи її та коли отримаєте дозвіл. Бо у темряві відчуття доторків буде сприйматися посилено.

Усі ігри зібрані за посиланням.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Називати речі своїми іменами: психолог дала поради, як пояснити дітям військові дії в Україні