Если отключили свет: во что поиграть с ребенком

Детали

"Дети часто боятся тьмы - это нормальное возрастное проявление. Однако этот страх сейчас может обостряться, ведь малыши тоже постоянно испытывают стресс. Особенно в эти непростые времена, когда страна-агрессор пытается лишить нас света", - отмечает первая леди в Telegram.

Итак, по ее словам, 40 игр с ребенком в темноте — чтобы восстановить чувство безопасности, близости и предупредить травматизацию — подготовили в ЮНИСЕФ вместе с психологиней Светланой Ройз.

"Игра — самый простой способ трансформировать напряжение. Поэтому здесь есть идеи аудиальных игр, телесных, игр с фонариком. Многие из них вы знаете — однако полезно иметь под рукой идеи, если ничего, кроме тревоги, не идет к председателя", - указывает Зеленская.

Однако, отмечает она, психологи просят память’помнить: важно прикасаться к ребенку, только предупреждая его и когда получите разрешение. Ибо во тьме ощущение прикосновений будет восприниматься усиленно.

Все игры собраны по ссылке.

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