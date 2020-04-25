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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 43341 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 87059 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 103151 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129267 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129526 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121987 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Ограничения на передвижение между Крымом и Херсонской областью продлятся до 11 мая - Кабмин

Ограничения на передвижение между Крымом и Херсонской областью продлятся до 11 мая - Кабмин

Киев  •  УНН

 • 21526 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Ограничения на пересечение административной границы между аннексированным Крымом и Херсонской областью продлятся до 11 мая. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины от 24 апреля, передает УНН.

Временные ограничения были введены еще 17 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Эти меры касаются всех, кроме граждан Украины и членов их семей, лиц, пересекающих административную границу “с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с Крыма и Севастополя”.

Накануне Кабмин Украины сообщил, что граждане, прибывшие на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма или оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы.

Как сообщил УНН, Окружной административный суд города Киева (ОАСК) 24 апреля открыл производство по делу об обжаловании распоряжения правительства Украины относительно временного прекращения работы пунктов пропуска на административной границе между Крымом и Херсонской области.

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Как пишет издание Радио Свобода, иск подала адвокат, крымчанка Юлия Лесная 20 марта. Она считает, что свобода передвижения может ограничиваться только законом, а распоряжение правительства им не является. Кроме того, по ее словам, такой запрет по Крыму “дискриминирует граждан Украины по признаку места регистрации”.

Российское пограничное управление ФСБ прекратило пропуск “иностранных граждан” на территорию Крыма с материковой Украиной с 00 часов 18 марта.

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