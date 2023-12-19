Обмен пленными замедлился, но трек скоро откроется, идет работа над новым обменом - Зеленский

Обмен военнопленными замедлился из-за России, но трек скоро откроется. Сейчас идет работа над возвращением достаточно неплохого количества украинских военных. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Не могу сказать, что усложнило этот процесс (обмен пленными - ред.). Вы правы, процесс затруднен...Этот трек работает, он действительно замедлился. Причины со стороны рф... Трек откроется, сейчас работают над достаточно неплохим количеством наших ребят, чтобы их вернуть, дай Бог удастся. - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин

Дополнение

Кроме того, Зеленский во время своего выступления прокомментировал возвращение крымчан.