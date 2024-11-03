Обломки вражеского дрона повредили жилой дом на Черниговщине

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 110822 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 123087 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 124913 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 145087 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 155960 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 146457 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 142867 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 197115 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132011 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки вражеского дрона повредили жилой дом на Черниговщине

Обломки вражеского дрона повредили жилой дом на Черниговщине

Киев  •  УНН

06:41 • 7319 просмотра

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На Черниговщине обломки БпЛА попали в двухэтажный жилой дом, вызвав серьезные разрушения. Пострадали также хозяйственная постройка и несколько авто, однако обошлось без жертв среди людей.

В результате вражеского удара по двухэтажному жилому дому на Черниговщине были нанесены значительные повреждения. К счастью, без пострадавших. Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Детали

В Черниговской области почти 11 часов длилась воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.

В селе Черниговского района обломки БпЛА попали в двухэтажный жилой дом, нанеся серьезные повреждения - разрушены окна и двери, повреждены фундамент и крыша. Загорелась и хозяйственная постройка рядом, пострадали несколько авто. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди людей.

В соседнем населенном пункте зафиксировано возгорание сухой травы из-за падения обломков.

Власти призывают жителей быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

На Черниговщине обезвредили опасную часть российской ракеты Х-591 ноября 2024, 14:54 • 19041 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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