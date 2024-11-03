Обломки вражеского дрона повредили жилой дом на Черниговщине
Киев • УНН
На Черниговщине обломки БпЛА попали в двухэтажный жилой дом, вызвав серьезные разрушения. Пострадали также хозяйственная постройка и несколько авто, однако обошлось без жертв среди людей.
В результате вражеского удара по двухэтажному жилому дому на Черниговщине были нанесены значительные повреждения. К счастью, без пострадавших. Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Детали
В Черниговской области почти 11 часов длилась воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.
В селе Черниговского района обломки БпЛА попали в двухэтажный жилой дом, нанеся серьезные повреждения - разрушены окна и двери, повреждены фундамент и крыша. Загорелась и хозяйственная постройка рядом, пострадали несколько авто. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди людей.
В соседнем населенном пункте зафиксировано возгорание сухой травы из-за падения обломков.
Власти призывают жителей быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
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