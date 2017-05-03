Областного чиновника и предпринимателя будут судить в Николаеве за растрату 1 млн грн

"Прокуратурой Николаевской области по результатам расследования направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении руководителей управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации и общества с ограниченной ответственностью "Пивденьбудмонтаж", которые злоупотребляя своим служебным положением, обогатились за счет государства более чем 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что должностные лица, действуя в интересах общества с ограниченной ответственностью, путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, перечислили бюджетные средства в сумме более 1 млн грн за проведение работ по реконструкции водопровода в с. Дмитровка Казанковского района и по реконструкции детского городка "Сказка" в г. Баштанка, в то время как предусмотренные договорами работы в полном объеме выполнены не были.

Директору ООО и начальнику управления капитального строительства Николаевской ОГА сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершении в особо крупных размерах).

Обвиняемые находятся под домашним арестом. На их имущество наложен арест. За совершенные преступления им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что это уже третий обвинительный акт в отношении чиновника ОГА по обвинению в растрате бюджетных средств при выполнении ремонтных работ на других объектах области.

Как сообщал УНН 3 мая, более 200 тыс. грн пенсии незаконно выплатили в Николаевской области.