Обласного чиновника та підприємця судитимуть у Миколаєві за розтрату 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Керівників управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації та товариства з обмеженою відповідальністю "Південьбудмонтаж", які зловживаючи своїм службовим становищем, збагатились за рахунок держави на понад 1 млн грн судитимуть на Миколаївщині. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Прокуратурою Миколаївської області за результатами розслідування скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно керівників управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації та товариства з обмеженою відповідальністю “Південьбудмонтаж”, які зловживаючи своїм службовим становищем, збагатились за рахунок держави на понад 1 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Установлено, що службові особи, діючи в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, перерахували бюджетні кошти в сумі понад 1 млн грн за проведення робіт з реконструкції водопроводу в с. Дмитрівка Казанківського району та з реконструкції дитячого містечка “Казка” у м. Баштанка, у той час як передбачені договорами роботи в повному обсязі виконані не були.
Директору ТОВ та начальнику управління капітального будівництва Миколаївської ОДА повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (службове підроблення, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчиненні в особливо великих розмірах).
Обвинувачені знаходяться під домашнім арештом. На їх майно накладено арешт. За вчинені злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що це вже третій обвинувальний акт стосовно посадовця ОДА за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт на інших об’єктах області.
Як повідомляв УНН 3 травня, понад 200 тис. грн пенсії незаконно виплатили на Миколаївщині.