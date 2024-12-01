Облачно с прояснениями: прогноз погоды для столицы и Киевской области на понедельник

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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
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Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 138176 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

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"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
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"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

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Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
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Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

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Zelenskyy signed a law on raising taxes
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Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Облачно с прояснениями: прогноз погоды для столицы и Киевской области на понедельник

Облачно с прояснениями: прогноз погоды для столицы и Киевской области на понедельник

Киев  •  УНН

 • 5518 просмотра

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В понедельник, 2 декабря, на Киевщине на дорогах возможна гололедица, температура будет колебаться от +2° до -3°.

Синоптики дали прогноз погоды на 2 декабря по территории Киевщины, пишет УНН со ссылкой на информацию предоставленную Укргидрометцентром.

Завтра в области облачно с прояснениями, без существенных осадков.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза.

В Киеве ночью ожидается 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Погода в Украине: туман на Западе и температурные качели от -3° до +6°1 дек. 2024, 15:00 • 10672 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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