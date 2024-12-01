Облачно с прояснениями: прогноз погоды для столицы и Киевской области на понедельник

Синоптики дали прогноз погоды на 2 декабря по территории Киевщины, пишет УНН со ссылкой на информацию предоставленную Укргидрометцентром.

Завтра в области облачно с прояснениями, без существенных осадков.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза.

В Киеве ночью ожидается 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Погода в Украине: туман на Западе и температурные качели от -3° до +6°