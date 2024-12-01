Облачно с прояснениями: прогноз погоды для столицы и Киевской области на понедельник
Киев • УНН
В понедельник, 2 декабря, на Киевщине на дорогах возможна гололедица, температура будет колебаться от +2° до -3°.
Синоптики дали прогноз погоды на 2 декабря по территории Киевщины, пишет УНН со ссылкой на информацию предоставленную Укргидрометцентром.
Завтра в области облачно с прояснениями, без существенных осадков.
На дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза.
В Киеве ночью ожидается 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.
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