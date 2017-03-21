А.Турчинов: сегодня состоялись успешные запуски украинских ракет

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

"Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели ", - сказал секретарь СНБО Украины.

А.Турчинов также подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные Силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

Напомним, ранее А.Турчинов заявлял, что СБУ должно ввести санкции против европейских политиков, которые посещают Крым.