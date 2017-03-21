О.Турчинов: сьогодні відбулись успішні запуски українських ракет

За словами Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точностіураження цілей на максимальній дальності.

“Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі”, — сказав Секретар РНБО України.

О.Турчинов також наголосив, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, “вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні Сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання”.

Нагадаємо, раніше О.Турчинов заявляв, що СБУ має ввести санкцій проти європейських політиків, які відвідують Крим.