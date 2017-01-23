А.Турчинов увидел "русский след" в покушении на убийство А.Геращенко

ukru
15:33 • 79557 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 102326 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 103522 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 126734 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 110812 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118995 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129655 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140056 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144430 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132309 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 103054 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 110179 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 120758 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 102995 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 94630 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 79619 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 53753 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 94630 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 126744 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 163872 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 134817 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143175 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148209 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146874 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150369 просмотра
Актуальное
А.Турчинов увидел "русский след" в покушении на убийство А.Геращенко

А.Турчинов увидел "русский след" в покушении на убийство А.Геращенко

Киев • УНН

 • 6883 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине - политическому терроризму. Так Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал попытку покушения на народного депутата Украины, члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины Антона Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Предварительная информация позволяет утверждать, что попытка покушения была связана с профессиональной деятельностью А.Геращенко и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", - отметил А.Турчинов.

При этом, секретарь СНБО отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе.

"Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", - добавил он.

А.Турчинов также отметил, что российские спецслужбы ставят задачу созданной сети террористических групп ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ".

По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности "полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма".

"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в частности, через международные инстанции, выдачу всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениям российских спецслужб в РФ. Мы будем жестко предотвращать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан", - подытожил секретарь СНБО Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы