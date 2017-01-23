А.Турчинов увидел "русский след" в покушении на убийство А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Российские спецслужбы перешли в новую фазу гибридной войны в Украине - политическому терроризму. Так Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал попытку покушения на народного депутата Украины, члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Украины Антона Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Предварительная информация позволяет утверждать, что попытка покушения была связана с профессиональной деятельностью А.Геращенко и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", - отметил А.Турчинов.
При этом, секретарь СНБО отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе.
"Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", - добавил он.
А.Турчинов также отметил, что российские спецслужбы ставят задачу созданной сети террористических групп ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ".
По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности "полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма".
"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в частности, через международные инстанции, выдачу всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениям российских спецслужб в РФ. Мы будем жестко предотвращать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан", - подытожил секретарь СНБО Украины.