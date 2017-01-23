А.Турчинов увидел "русский след" в покушении на убийство А.Геращенко

"Предварительная информация позволяет утверждать, что попытка покушения была связана с профессиональной деятельностью А.Геращенко и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", - отметил А.Турчинов.

При этом, секретарь СНБО отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках на Донбассе.

"Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", - добавил он.

А.Турчинов также отметил, что российские спецслужбы ставят задачу созданной сети террористических групп ликвидировать политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ".

По его словам, ответственность за использование спецслужб для организации террористической деятельности "полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма".

"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в частности, через международные инстанции, выдачу всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениям российских спецслужб в РФ. Мы будем жестко предотвращать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан", - подытожил секретарь СНБО Украины.