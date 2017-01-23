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О.Турчинов побачив “російський слід” у замаху на вбивство А.Геращенка

Київ • УНН

 • 6883 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Російські спецслужби перейшли до нової фази гібридної війни в Україні — політичного тероризму. Так Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував спробу замаху на народного депутата України, члена комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності України Антона Геращенка, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.

“Попередня інформація дозволяє стверджувати, що спроба замаху була пов’язана з професійною діяльністю А.Геращенка та викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України”, — зазначив О.Турчинов.

При цьому, секретар РНБО зазначив, що для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету та бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі.

“Їх спецпідготовка та навчання здійснюються на території РФ, а також на окупованій території України”, — додав він.

О.Турчинов також зазначив, що російські спецслужби ставлять завдання створеній мережі терористичних груп ліквідувати політичних, громадських діячів, представників ЗМІ “з метою нагнітання страху, створення хаосу та дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військовій агресії РФ”.

За його словами, відповідальність за використання спецслужб для організації терористичної діяльності “повністю несе політичне керівництво РФ, яке перетворило свою країну на центр світового тероризму”.

“Україна переслідуватиме у правовому порядку та вимагатиме, зокрема, через міжнародні інстанції, видачі всіх злочинців, причетних до організації терористичної діяльності на нашій території, які ховаються за посвідченнями російських спецслужб у РФ. Ми будемо жорстко запобігати будь-яким діям, що загрожують життю українських громадян”, — підсумував секретар РНБО України.

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