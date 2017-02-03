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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Лукашенко заявил, что не позволит "бросать камни в сторону россиян"

Киев • УНН

 • 10265 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, пока он занимает пост главы государства, "ни один камень не будет брошен в сторону российского гражданина", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

А.Лукашенко заявил, что не позволит "бросать камни в сторону россиян"

Вы должны понимать: пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Вы должны это четко знать", - сказал А.Лукашенко.

Также он добавил, что несмотря на хорошие отношения с руководством многих стран бывшего СССР, в том числе РФ, ситуация в последнее время "развивается не очень".

Как сообщал УНН, в МИД Беларуси заявили, что Россия без предупреждений приняла решение о введении пограничной зоны .

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