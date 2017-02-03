О.Лукашенко заявив, що не дозволить "кидати каміння у бік росіян"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що, поки він займає пост глави держави, "жоден камінь не буде кинутий в бік російського громадянина", передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Ви повинні розуміти: поки я президент, жоден камінь в сторону російської людини, росіянина, кинутий не буде. Ви повинні це знати чітко", - сказав О.Лукашенко.
Також він додав, що незважаючи на хороші відносини з керівництвом багатьох країн колишнього СРСР, в тому числі РФ, ситуація останнім часом "розвивається не дуже".
Як повідомляв УНН, у МЗС Білорусі заявили, що Росія без попереджень прийняла рішення про введення прикордонної зони.