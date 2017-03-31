Новую работу нашли лишь 5% переселенцев - МинТОТ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54187 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162615 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119457 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118343 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113530 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104938 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107251 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155443 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Новую работу нашли лишь 5% переселенцев - МинТОТ

Новую работу нашли лишь 5% переселенцев - МинТОТ

Киев  •  УНН

 • 7975 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Лишь 5% вынужденных переселенцев из зоны АТО нашли новую работу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

54% переселенцев заявляют, что имеют стабильную работу, 28% - заняты частично. 35% всех опрошенных переселенцев остаются работать там, где и работали до переезда, еще 20% потеряли работу после переселения и только 5% нашли новую работу.

Кроме того, 68% опрошенных переселенцев считают, что финансовое состояние их семьи ухудшилось после переселения.

Самой большой проблемой переселенцы называют высокую арендную плату за жилье (46%) и дискриминацию со стороны домовладельцев по географическому признаку (19%).

В общем, о намерениях вернуться домой заявили 42% опрошенных переселенцев. 34% не хотят возвращаться. Еще 26% считают, что им придется вернуться против своей воли из-за отсутствия работы, высокую арендную плату за жилье и по другим причинам.

Как сообщал УНН, переселенцы и социально незащищенные киевляне получат помощь к Пасхе.

Украинские Национальные Новости

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