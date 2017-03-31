Новую работу нашли лишь 5% переселенцев - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Лишь 5% вынужденных переселенцев из зоны АТО нашли новую работу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
54% переселенцев заявляют, что имеют стабильную работу, 28% - заняты частично. 35% всех опрошенных переселенцев остаются работать там, где и работали до переезда, еще 20% потеряли работу после переселения и только 5% нашли новую работу.
Кроме того, 68% опрошенных переселенцев считают, что финансовое состояние их семьи ухудшилось после переселения.
Самой большой проблемой переселенцы называют высокую арендную плату за жилье (46%) и дискриминацию со стороны домовладельцев по географическому признаку (19%).
В общем, о намерениях вернуться домой заявили 42% опрошенных переселенцев. 34% не хотят возвращаться. Еще 26% считают, что им придется вернуться против своей воли из-за отсутствия работы, высокую арендную плату за жилье и по другим причинам.
Как сообщал УНН, переселенцы и социально незащищенные киевляне получат помощь к Пасхе.