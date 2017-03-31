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Нову роботу знайшли лише 5% переселенців - МінТОТ

Нову роботу знайшли лише 5% переселенців - МінТОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Лише 5% вимушених переселенців з зони АТО знайшли нову роботу. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

54% переселенців заявляють, що мають стабільну роботу, 28% – зайняті частково. 35% від усіх опитаних переселенців залишаються працювати там, де і працювали до переїзду, ще 20% втратили роботу після переселення і лише 5% знайшли нову роботу.

Крім того, 68% опитаних переселенців вважають, що фінансовий стан їхньої родини погіршився після переселення.

Найбільшою проблемою переселенці називають високу орендну плату за житло (46%) та дискримінацію з боку домовласників за географічною ознакою (19%).

Загалом, про наміри повернутися додому заявили 42% опитаних переселенців. 34% не хочуть повертатися. Ще 26% вважають, що їм доведеться повернутися проти власної волі через відсутність роботи, високу орендну плату за житло та з інших причин.

Як повідомляв УНН, переселенці та соціально незахищені кияни отримають допомогу до Великодня.

Українські Національні Новини

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