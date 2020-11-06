Новосозданный ХК "Краматорск" потерпел минимальное поражение от действующего чемпиона Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. ХК “Краматорск” в своем первом матче в чемпионате Украины был близок к тому, чтобы обыграть действующего обладателя титула — “Кременчуг”, но потерпел минимальное фиаско, передает УНН со ссылкой на сайт ФХУ.
Первую шайбу в этой игре и первую в истории краматорской команды забросил Андрей Жвачкин. На третьей минуте подопечные Павла Микульчика реализовали большинство как раз благодаря результативным действиям Жвачкина. Но “горожане” быстро восстановили паритет — отличился Александр Пукса, после чего преимущество хозяев площадки удвоил Николай Киселев.
На старте второго периода Жвачкину понадобилась 21 секунда, чтобы оформить дубль и вернуть статус-кво в поединке. После этого эпизода оппоненты еще дважды обменялись голами. Сначала Денискин вернул лидерство в команду Александра Савицкого, дальше же Глеб Кривошапкин забросил своему бывшему клубу, а затем в свой актив по заброшенной шайбе еще добавили Севастьян Карпенко и Александр Коробов.
Решающее слово осталось за более опытной и сыгранной командой — на 49-й минуте противостояния Денискин отметился дублем, а Вячеслав Новицкий удержал свои ворота неприступными до финальной сирены. Как результат — 5:4 и уже третья подряд победа “горожан” в нынешнем розыгрыше национального первенства.
В другой игре вечера “Днепр” обыграл “Ледяных Волков” — 5:4.
Отметим, у “Кременчуга” 6 очков и вторая строчка в чемпионате. У ХК “Краматорск” нет зачетных баллов.