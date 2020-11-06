Новостворений ХК “Краматорськ” зазнав мінімальної поразки від чинного чемпіона України

Першу шайбу в цій грі і першу в історії краматорської команди закинув Андрій Жвачкін. На третій хвилині підопічні Павла Микульчика реалізували більшість якраз завдяки результативним діям Жвачкіна. Але “містяни” швидко відновили паритет — відзначився Олександр Пукс, після чого перевагу господарів майданчика подвоїв Микола Кисельов.

На старті другого періоду Жвачкіну знадобилась 21 секунда, аби оформити дубль і повернути статус-кво у поєдинок. Після цього епізоду опоненти ще двічі обмінялись голами. Спочатку Денискін повернув лідерство до команди Олександра Савицького, далі ж Гліб Кривошапкін закинув своєму колишньому клубу, а потім до свого активу по закинутій шайбі ще додали Севастян Карпенко та Олександр Коробов.

Вирішальне слово залишилось за більш досвідченою та зіграною командою — на 49-й хвилині протистояння Денискін відзначився дублем, а В’ячеслав Новицький утримав свої ворота неприступними до фінальної сирени. Як результат — 5:4 і вже третя поспіль звитяга “містян” у нинішньому розіграші національної першості.

В іншій грі вечора “Дніпро” обіграв “Крижаних Вовків” — 5:4.

Відзначимо, у “Кременчука” 6 очок і другий рядок в чемпіонаті. ХК “Краматорськ” немає залікових балів.