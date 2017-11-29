Новоизбранный руководитель ГБР Труба не проходил люстрационную проверку - Минюст

“Информируем общественность о том, что Минюст обратился в Администрацию Президента о проведении люстрацийнной проверки в отношении нового директора ГБР Трубы Р.М., поскольку он такую ​​проверку не проходил”, — говорится в сообщении.

Также указано, что Минюст отслеживает назначения чиновников для предотвращения назначения на должности лиц, соответствующих критериям осуществления очистки власти.

Напомним, 22 ноября Президент Петр Порошенко назначил Романа Трубу директором Государственного бюро расследований.