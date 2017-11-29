Новоизбранный руководитель ГБР Труба не проходил люстрационную проверку - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министерство юстиции Украины обратилось в Администрацию Президента касательно проведения люстрационной проверки в отношении нового директора ГБР Романа Трубы. Об этом сообщила директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Анастасия Задорожная на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Информируем общественность о том, что Минюст обратился в Администрацию Президента о проведении люстрацийнной проверки в отношении нового директора ГБР Трубы Р.М., поскольку он такую проверку не проходил”, — говорится в сообщении.
Также указано, что Минюст отслеживает назначения чиновников для предотвращения назначения на должности лиц, соответствующих критериям осуществления очистки власти.
Напомним, 22 ноября Президент Петр Порошенко назначил Романа Трубу директором Государственного бюро расследований.