Новообраний керівник ДБР Труба не проходив люстраційну перевірку - Мін'юст

“Інформуємо громадськість про те, що Мін’юст звернувся до Адміністрації Президента щодо проведення люстраційної перевірки відносно новопризначеного директора ДБР Труби Р.М., оскільки він таку перевірку не проходив”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що Мін’юст відслідковує призначення високопосадовців задля унеможливлення призначення на посади осіб, які відповідають критеріям здійснення очищення влади.

Нагадаємо, 22 листопада Президент Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань.