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Новообраний керівник ДБР Труба не проходив люстраційну перевірку - Мін'юст

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство юстиції України звернулося до Адміністрації Президента щодо проведення люстраційної перевірки відносно новопризначеного директора ДБР Романа Труби. Про це повідомила директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Анастасія Задорожна на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

 

“Інформуємо громадськість про те, що Мін’юст звернувся до Адміністрації Президента щодо проведення люстраційної перевірки відносно новопризначеного директора ДБР Труби Р.М., оскільки він таку перевірку не проходив”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що Мін’юст відслідковує призначення високопосадовців задля унеможливлення призначення на посади осіб, які відповідають критеріям здійснення очищення влади.

Нагадаємо, 22 листопада Президент Петро Порошенко призначив Романа Трубу директором Державного бюро розслідувань.

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