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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новоизбранный Европарламент подтвердил поддержку Украины, осудил визит Орбана в москву

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 11:39  •  10403 просмотра

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Европарламент подтвердил свою поддержку Украины до победы, призвал к расширению санкций против россии и беларуси, приветствовал усилия по использованию замороженных российских активов для нужд украинской армии, а также осудил атаку россии на детскую больницу и визит премьер-министра Венгрии Орбана в россию.

На фоне того, что война россии против Украины продолжается, Европарламент в среду подтвердил свою точку зрения, что ЕС должен продолжать поддерживать Киев столько, сколько нужно до победы, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Детали

Резолюция, в которой изложена первая официальная позиция новоизбранного Европейского парламента относительно агрессивной войны россии против Украины, как отмечается, "подтверждает постоянную поддержку депутатами Европарламента независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах". Европарламент "призывает ЕС поддерживать и расширять свою санкционную политику против россии и беларуси, отслеживать и анализировать ее эффективность и влияние, а также систематически решать проблему обхода санкций компаниями, базирующимися в ЕС, третьими лицами и третьими странами".

Подтверждая свою твердую убежденность в том, что россия должна финансово компенсировать разрушения, которые она нанесла Украине, члены Европарламента, как сообщается, приветствовали недавние усилия ЕС по направлению прибылей, поступающих от замороженных российских активов, на поддержку военных усилий Украины. Они также хотят "надежного правового режима для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС".

Европарламент также приветствовал итоги недавнего саммита НАТО и подтвердил свою позицию о том, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Депутаты Европарламента призывают ЕС и государства-члены увеличить военную поддержку Украины столько, сколько это необходимо, и в любой необходимой форме. Они также призвали Европейскую комиссию предложить долгосрочную финансовую помощь для восстановления Украины, основываясь на опыте недавно созданного инструмента Ukraine Facility.

Европарламент, как сообщается, "осуждает варварский ракетный удар россии по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в российскую федерацию, который не представляет ЕС и является грубым нарушением договоров и общей внешней политики ЕС". В тексте говорится, что Венгрия должна отвечать за эти действия. "Учитывая, что за так называемой "мирной миссией" премьер-министра Венгрии сразу же произошла атака на детскую больницу, в резолюции также сказано, что это показывает "неуместность" предполагаемых мирных усилий Орбана", - отметили в евроинституте.

Резолюцию приняли 495 голосами "за", при 137 "против" и 47 воздержавшихся.

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