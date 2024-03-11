Новое руководство Международного уголовного суда: ведомство возглавила Акаме, судья которая выдала ордер на арест Путина
Киев • УНН
Судья Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест Путина, была избрана председателем Международного уголовного суда на 2024-2027 годы.
11 марта на пленарном заседании судьи Международного уголовного суда избрали новое президентство ICC на 2024-2027 годы. В частности. Главой Международного уголовного суда избрали Томоко Акане, которая выдала ордер на арест Путина. О назначении объявили в пресс-службе Международного уголовного суда, передает УНН.
Детали
По данным ведомства судью Томоко Акане избрали Председателем Суда.
В тот же день судья Росарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-президентом, а судья Рейне Алапини-Гансу - вторым вице-президентом.
Отмечается, что члены Президентства избираются сроком на три года.
Для меня большая честь быть избранным моими коллегами-судьями на должность президента Международного уголовного суда. В это сложное для Суда время требуется стабильное, сотрудничающее и единое руководство. Я сосредоточусь на содействии диалогу между органами Суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский статут. Я также буду предоставлять приоритет безопасности и благополучию персонала Суда.
Президентство, состоящее из президента и двух вице-президентов, играет ключевую роль в обеспечении стратегического руководства ICC в целом. Президиум координирует действия с другими органами и ищет согласия Прокурора по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В соответствии с Римским статутом, руководящим договором МУС, Президентство отвечает за надлежащее управление Судом, за исключением Офиса прокурора. Президиум контролирует деятельность Секретариата и вносит свой вклад в широкий спектр административной политики, влияющей на общее функционирование Суда. Кроме того, он осуществляет судебный пересмотр определенных решений Секретариата и заключает соглашения о сотрудничестве в рамках Суда с государствами и международными организациями.
Дополнительно
Летом прошлого года россияне объявили розыск судью Международного уголовного суда Томоко Акане, которая выдала ордер на арест президента Владимира Путина. Примечательно, что статью по которой криминалисты из рф разыскивают Томоко Акане, не сообщили.
Заметим, что в марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка рф львовской-беловой из-за незаконной депортации и перемещения украинских детей.
В делах, которые будут рассматриваться в Международном уголовном суде, Россию будут обвинять в похищении украинских детей и умышленном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.
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