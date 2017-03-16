Новый случай бешенства зафиксировали в Винницкой области

Установлено, что лис забежал в отряд с овцами частного хозяйства жителя с.Телелинци и начал наносить укусы животным. Сын хозяев, услышав шум в загоне, прибежал и вынужден был палкой забить лиса.

От трупа отобрано патологический материал и отправлен на экспертизу в Винницкую региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины, где был обнаружен возбудитель бешенства.

На месте происшествия проведены все необходимые меры предосторожности - утилизацию трупа, дезинфекцию, прививки с профилактической и лечебной целью животных.

Учитывая полученную информацию на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Жмеринской райгосадминистрации приняли решение о введении в с.Телелинци и прилегающих к нему территорий карантина.

Также утвержден план комплексных мероприятий, направленных на ликвидацию очага бешенства.