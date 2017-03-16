Новый случай бешенства зафиксировали в Винницкой области

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 22013 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 71357 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112621 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127938 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136461 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128432 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 120015 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106773 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107706 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Новый случай бешенства зафиксировали в Винницкой области

Новый случай бешенства зафиксировали в Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 11139 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 16 марта. УНН. В с.Телелинци, что в Винницкой области, зафиксировали новый случай бешенства красной лисицы. Об этом сообщили в Жмеринской РГА, пишет УНН-Центр.

Установлено, что лис забежал в отряд с овцами частного хозяйства жителя с.Телелинци и начал наносить укусы животным. Сын хозяев, услышав шум в загоне, прибежал и вынужден был палкой забить лиса.

От трупа отобрано патологический материал и отправлен на экспертизу в Винницкую региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины, где был обнаружен возбудитель бешенства.

На месте происшествия проведены все необходимые меры предосторожности - утилизацию трупа, дезинфекцию, прививки с профилактической и лечебной целью животных.

Учитывая полученную информацию на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Жмеринской райгосадминистрации приняли решение о введении в с.Телелинци и прилегающих к нему территорий карантина.

Также утвержден план комплексных мероприятий, направленных на ликвидацию очага бешенства.

Украинские Национальные Новости

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