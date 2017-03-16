Новый случай бешенства зафиксировали в Винницкой области
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 16 марта. УНН. В с.Телелинци, что в Винницкой области, зафиксировали новый случай бешенства красной лисицы. Об этом сообщили в Жмеринской РГА, пишет УНН-Центр.
Установлено, что лис забежал в отряд с овцами частного хозяйства жителя с.Телелинци и начал наносить укусы животным. Сын хозяев, услышав шум в загоне, прибежал и вынужден был палкой забить лиса.
От трупа отобрано патологический материал и отправлен на экспертизу в Винницкую региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины, где был обнаружен возбудитель бешенства.
На месте происшествия проведены все необходимые меры предосторожности - утилизацию трупа, дезинфекцию, прививки с профилактической и лечебной целью животных.
Учитывая полученную информацию на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Жмеринской райгосадминистрации приняли решение о введении в с.Телелинци и прилегающих к нему территорий карантина.
Также утвержден план комплексных мероприятий, направленных на ликвидацию очага бешенства.