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Новий випадок сказу зафіксували на Вінниччині

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 16 березня. УНН. У с.Телелинці, що у Вінницькій області, зафіксували новий випадок сказу червоної лисиці. Про це повідомили у Жмеринській РДА, пише УНН-Центр.

Встановлено, що лис забіг до загону з вівцями приватного господарства жителя с.Телелинці та почав наносити покуси тваринам. Син господарів, почувши галас у загоні, прибіг та змушений був палицею забити лиса.

Від трупа відібрано патологічний матеріал та відправлено на експертизу до Вінницької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, де було виявлено збудник сказу.

На місці події проведено всі необхідні запобіжні заходи — утилізацію трупа, дезінфекцію, щеплення з профілактичною та лікувальною метою тварин.

З огляду на отриману інформацію на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Жмеринській райдержадміністрації ухвалили рішення щодо введення у с.Телелинці та прилеглих до нього територій карантинних обмежень.

Також затверджено план комплексних заходів, направлених на ліквідацію вогнища сказу.

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