Новый взрыв прогремел в американском Остине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Новый взрыв прогремел в городе Остин (штат Техас), ранения получил один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт местной службы скорой помощи.
Медики отметили, что пострадавший — мужчина в возрасте от 30 до 40 лет. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как серьезное, однако угрозы жизни, вероятно, нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В американском Остине произошел взрыв, есть пострадавшие
В Twitter полицейского управления Остина также сообщается, что поступила информация о взрыве в южной части города. Правоохранители не приводят данных о количестве пострадавших, однако рекомендуют местным жителям не приближаться к месту инцидента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Техасе произошел взрыв на складе почтовой компании
Напомним, местные власти Остину, штат Техас, утверждает, что следователи нашли “сходство” между последней бомбой, сдетонировала в столице штата, и тремя бомбами, которые подорвались ранее в этом месяце.
Ранее в текущем месяце в Остине имели место уже четыре взрыва. Погибли два человека и были ранены четверо. В трех случаях взрывные устройства находились в посылках, которые находили в своих домов местные жители. В одном случае сработала бомба, обеспечена растяжкой.
Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx Corp. (FedEx) в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке. Позже было найдено еще одно такое же бомба. Она не сдетонировала.