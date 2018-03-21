Новий вибух прогримів в американському Остіні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Новий вибух прогримів у місті Остін (штат Техас), поранення отримала одна людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт місцевої служби швидкої допомоги.
Медики відзначили, що потерпілий - чоловік у віці від 30 до 40 років. Він був госпіталізований. Його стан оцінюється як серйозний, проте загрози життю, імовірно, немає.
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У Twitter поліцейського управління Остіна також повідомляється, що надійшла інформація про вибух у південній частині міста. Правоохоронці не наводять даних про кількість постраждалих, проте рекомендують місцевим жителям не наближатися до місця інциденту.
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Нагадаємо, місцева влада Остіну, штат Техас, стверджує, що слідчі знайшли "подібність" між останньою бомбою, що здетонувала в столиці штату, і трьома бомбами, які підірвалися раніше цього місяця.
Раніше в поточному місяці в Остіні мали місце вже чотири вибухи. Загинули дві людини і були поранені четверо. У трьох випадках вибухові пристрої перебували в посилках, які знаходили у своїх будинків місцеві жителі. В одному випадку спрацювала бомба, забезпечена розтяжкою.
Крім того, в ніч на вівторок у відділенні поштового компанії FedEx Corp. (FedEx) в районі сусіднього з Остіном міста Сан-Антоніо (штат Техас) спрацював вибуховий пристрій, захований в посилці. Пізніше було знайдено ще одна така ж бомба. Вона не здетонувала.