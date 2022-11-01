Новое правительство Италии хочет криминализировать рейвы

Детали

Новое преступление «вторжение с целью опасных собраний» более 50 человек грозит до шести лет тюрьмы и открывает возможность прослушивания телефонных разговоров организаторов рейвов, пишет издание.

Премьер-министр Мелони утверждает, что новый закон направлен на защиту людей от вреда и ничем не отличается от других законов Европы, но будет сигнализировать о том, что итальянское государство больше не проявляет халатности в соблюдении правил.

Дополнение

В понедельник тысяче рейверов было приказано покинуть рейв на складе в Модене.

Жители жаловались на 48 часов непрерывной техно-музыки на вечеринке в честь Хэллоуина, где молодых рейверов собирали через социальные сети из ближайших итальянских городов, а также Бельгии и Франции.

Рейверы планировали остаться до вторника, но без проблем покинули заброшенный склад в северной Модене, и свидетели говорят, что они убрались за собой.