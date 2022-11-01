Новое правительство Италии хочет криминализировать рейвы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Новое правительство правого премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявило, что сделает проведение нелицензионных рейвов преступлением, через несколько часов после прекращения одного из них в северной Италии, пишет УНН со ссылкой на BBC News.
Детали
Новое преступление «вторжение с целью опасных собраний» более 50 человек грозит до шести лет тюрьмы и открывает возможность прослушивания телефонных разговоров организаторов рейвов, пишет издание.
Премьер-министр Мелони утверждает, что новый закон направлен на защиту людей от вреда и ничем не отличается от других законов Европы, но будет сигнализировать о том, что итальянское государство больше не проявляет халатности в соблюдении правил.
Дополнение
В понедельник тысяче рейверов было приказано покинуть рейв на складе в Модене.
Жители жаловались на 48 часов непрерывной техно-музыки на вечеринке в честь Хэллоуина, где молодых рейверов собирали через социальные сети из ближайших итальянских городов, а также Бельгии и Франции.
Рейверы планировали остаться до вторника, но без проблем покинули заброшенный склад в северной Модене, и свидетели говорят, что они убрались за собой.