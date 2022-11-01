Новий уряд Італії хоче криміналізувати рейви
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Новий уряд правого прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні заявив, що зробить проведення неліцензійних рейвів злочином, за кілька годин після припинення одного з них у північній Італії, пише УНН з посиланням на BBC News.
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Новий злочин «вторгнення з метою небезпечних зібрань» понад 50 осіб загрожує до шести років в'язниці та відкриває можливість прослуховування телефонних розмов організаторів рейвів, пише видання.
Прем'єр-міністр Мелоні стверджуває, що новий закон спрямований на захист людей від шкоди і нічим не відрізняється від інших законів Європи, але сигналізуватиме про те, що італійська держава більше не виявляє недбалості у дотриманні правил.
Доповнення
У понеділок тисячі рейверів було наказано залишити рейв на складі у Модені.
Жителі скаржилися на 48 годин безперервної техно-музики на вечірці на честь Гелловіна, де молодих рейверів збирали через соціальні мережі з найближчих італійських міст, а також Бельгії та Франції.
Рейвери планували залишитися до вівторка, але без проблем залишили покинутий склад у північній Модені, і свідки кажуть, що вони прибралися за собою.