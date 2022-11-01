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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 2208 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Новий уряд Італії хоче криміналізувати рейви

Новий уряд Італії хоче криміналізувати рейви

Київ • УНН

 • 198201 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Новий уряд правого прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні заявив, що зробить проведення неліцензійних рейвів злочином, за кілька годин після припинення одного з них у північній Італії, пише УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Новий злочин «вторгнення з метою небезпечних зібрань» понад 50 осіб загрожує до шести років в'язниці та відкриває можливість прослуховування телефонних розмов організаторів рейвів, пише видання.

Прем'єр-міністр Мелоні стверджуває, що новий закон спрямований на захист людей від шкоди і нічим не відрізняється від інших законів Європи, але сигналізуватиме про те, що італійська держава більше не виявляє недбалості у дотриманні правил.

Доповнення

У понеділок тисячі рейверів було наказано залишити рейв на складі у Модені.

Жителі скаржилися на 48 годин безперервної техно-музики на вечірці на честь Гелловіна, де молодих рейверів збирали через соціальні мережі з найближчих італійських міст, а також Бельгії та Франції.

Рейвери планували залишитися до вівторка, але без проблем залишили покинутий склад у північній Модені, і свідки кажуть, що вони прибралися за собою.

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