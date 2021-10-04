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Новый премьер Японии планирует провести всеобщие выборы 31 октября

Новый премьер Японии планирует провести всеобщие выборы 31 октября

Киев  •  УНН

 • 19771 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Председатель правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида планирует провести выборы в нижнюю палату парламента 31 октября, пишет УНН со ссылкой на NHK.

Детали

Кисида практически уверен, что в понедельник в парламенте он будет избран новым премьер-министром Японии. Коалиция под руководством ЛДП контролирует обе палаты сейма.

Кисида, как отмечается, сказал нескольким высокопоставленным депутатам от коалиционных партий, что намерен распустить нижнюю палату парламента в четверг на следующей неделе.

Текущий срок полномочий членов нижней палаты истекает через неделю. Ожидается, что Кисида объявит о своем плане позже в понедельник днем. Считается, что он решил, что выборы лучше провести вскоре после прихода к власти своего правительства.

Дополнение

Правительство Йосихиде Суги в Японии ушел в отставку.

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