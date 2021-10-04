Новий прем'єр Японії планує провести загальні вибори 31 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Голова правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Фуміо Кісіда планує провести вибори в нижню палату парламенту 31 жовтня, пише УНН з посиланням на NHK.
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Кісіда практично впевнений, що в понеділок у парламенті він буде обраний новим прем'єр-міністром Японії. Коаліція під керівництвом ЛДП контролює обидві палати сейму.
Кісіда, як зазначається, сказав кільком високопоставленим депутатам від коаліційних партій, що має намір розпустити нижню палату парламенту в четвер на наступному тижні.
Поточний термін повноважень членів нижньої палати закінчується через тиждень. Очікується, що Кісіда оголосить про свій план пізніше в понеділок вдень. Вважається, що він вирішив, що вибори краще провести невдовзі після приходу до влади свого уряду.
Доповнення
Уряд Йосіхіде Суги у Японії пішов у відставку.