Новий прем'єр Японії планує провести загальні вибори 31 жовтня

Деталі

Кісіда практично впевнений, що в понеділок у парламенті він буде обраний новим прем'єр-міністром Японії. Коаліція під керівництвом ЛДП контролює обидві палати сейму.

Кісіда, як зазначається, сказав кільком високопоставленим депутатам від коаліційних партій, що має намір розпустити нижню палату парламенту в четвер на наступному тижні.

Поточний термін повноважень членів нижньої палати закінчується через тиждень. Очікується, що Кісіда оголосить про свій план пізніше в понеділок вдень. Вважається, що він вирішив, що вибори краще провести невдовзі після приходу до влади свого уряду.

Доповнення

Уряд Йосіхіде Суги у Японії пішов у відставку.