Новый премьер Польши сформировал правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сформировал состав правительства страны, сообщает УНН со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
СМИ отмечает, что, вопреки предыдущим заявлениям, ни один из министров не был уволен. Главой МИД остался Витольд Ващиковский, министром национальной обороны - Антоний Мацеревич. Министерство внутренних дел будет дальше возглавлять Мариуш Блащак, министерство юстиции - Збигнев Зебро. При этом сам Моравецкий сохранил за собой портфель министра развития и финансов.
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Кроме того, по информации издания, экс-премьер Беата Шидло в новом правительстве займет должность заместителя председателя совета министров.
Теперь новому составу правительства необходимо заручиться доверием парламентариев.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда назначил новым премьер-министром страны Матеуша Моравецкого.