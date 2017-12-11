Новый премьер Польши сформировал правительство

СМИ отмечает, что, вопреки предыдущим заявлениям, ни один из министров не был уволен. Главой МИД остался Витольд Ващиковский, министром национальной обороны - Антоний Мацеревич. Министерство внутренних дел будет дальше возглавлять Мариуш Блащак, министерство юстиции - Збигнев Зебро. При этом сам Моравецкий сохранил за собой портфель министра развития и финансов.

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Кроме того, по информации издания, экс-премьер Беата Шидло в новом правительстве займет должность заместителя председателя совета министров.

Теперь новому составу правительства необходимо заручиться доверием парламентариев.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда назначил новым премьер-министром страны Матеуша Моравецкого.