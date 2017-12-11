Новий прем'єр Польщі сформував уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Новий прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сформував склад уряду країни, повідомляє УНН із посиланням на Gazeta Wyborcza.
ЗМІ відзначає, що, всупереч попереднім заявам, жоден з міністрів не був звільнений. Главою МЗС залишився Вітольд Ващиковський, міністром національної оборони - Антоній Мацерєвич. Міністерство внутрішніх справ буде далі очолювати Маріуш Блащак, міністерство юстиції - Збігнєв Зьобро. При цьому сам Моравецький зберіг за собою портфель міністра розвитку і фінансів.
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Крім того, за інформацією видання, екс-прем'єр Беата Шидлов в новому уряді обійме посаду заступника голови ради міністрів.
Тепер новому складу уряду необхідно заручитися довірою парламентаріїв.
Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда призначив новим прем'єр-міністром країни Матеуша Моравецького.