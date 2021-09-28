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Новое немецкое правительство не будет "антиукраинским" - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 22914 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Новое немецкое правительство будет очень прагматичным и не будет “антиукраинским”. Об этом заявил министр иностранных дел Украины журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

Так, министр заявил, что смотрит на процесс коалиционных переговоров в Германии “спокойно”.

Цитата

“Это будет очень прагматичное новое немецкое правительство, оно не будет „антиукраинским“. Он будет прежде всего заниматься внутри-немецкими вопросами. И господин Шольц, и господин Лашет — они нам понятны. Самое важное здесь каким будет коалиционное соглашение с либералами и зелеными”, — заявил он.

Детали

По словам Кулебы, в случае если это будет коалиция либералы+зеленые и христианские демократы или социал-демократы, то могут быть различия в нюансах. Но принципиально на какие-то резкие изменения он не ожидает.

Также дипломат прокомментировал возможную встречу “нормандской четверки” до завершения каденции канцлера Ангелы Меркель.

“В Германии наследственная внешняя политика, поэтому мы убеждены, что даже если сейчас саммит „нормандский“ состоится при участии госпожи Меркель, то те решения и обязательства которые будут приняты останутся актуальными и для нового правительства Германии”, — заявил он.

Контекст

На выборах в Германии — первых после эпохи Меркель — победили социал-демократы. Но определят будущее страны либералы и “Зеленые”, которые считаются максимально лояльной к Украине политической силой ФРГ. При этом существует вероятность пребывания Ангелы Меркель в качестве исполняющей обязанности канцлера до формирования новой коалиции.

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