Новий німецький уряд не буде "антиукраїнським" - Кулеба

Так, міністр заявив, що дивиться на процес коаліційних перемовин у Німеччині “спокійно”.

Цитата

“Це буде дуже прагматичний новий німецький уряд, він не буде „антиукраїнським“. Він буде насамперед займатись внутрішньо-німецькими питаннями. І пан Шольц, і пан Лашет — вони нам зрозумілі. Найважливіше тут якою буде коаліційна угода з лібералами і зеленими”, — заявив він.

Деталі

Зі слів Кулеби, у разі якщо це буде коаліція ліберали+зелені і християнські демократи або соціал-демократи, то можуть бути відмінності в нюансах. Але принципово на якісь різкі зміни він не очікує.

Також дипломат прокоментував можливу зустріч “нормандської четвірки” до завершення каденції канцлера Ангели Меркель.

“У Німеччини спадкова зовнішня політика, тому ми переконані що навіть якщо зараз саміт „нормандський“ відбудеться за участі пані Меркель, то ті рішення і зобов’язання які будуть взяті залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини”, — заявив він.

Контекст

На виборах у Німеччині — перших після епохи Меркель — перемогли соціал-демократи. Але визначать майбутнє країни ліберали і “Зелені”, які вважаються максимально лояльною щодо України політичною силою ФРН. При цьому існує ймовірність перебування Ангели Меркель в якості виконуючої обов’язки канцлера до формування нової коаліції.