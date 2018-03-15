Новым советником Трампа по экономическим вопросам стал телеведущий и аналитик
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп назначил главой Национального экономического совета известного телеведущего и аналитика Ларри Кадлоу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Time.
"По словам Кадлоу, Трамп предложил ему должность во вторник в ходе телефонного разговора, и он согласился", - отметили журналисты издания.
Также отмечается, что за день до этого Трамп "намекнул на кандидатуру Кадлоу".
"Наши мысли не во всем сходятся, но, я считаю, что это даже хорошо. Я хочу иметь различные мнения (с советником). Но по многим вопросам наши мнения сходятся", - подчеркнул Трамп.
Как сообщал УНН, Трамп сожалеет о решении своего экономического советника уйти в отставку.