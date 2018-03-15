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Новим радником Трампа з економічних питань став телеведучий та аналітик

Новим радником Трампа з економічних питань став телеведучий та аналітик

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп призначив головою Національної економічної ради відомого телеведучого і аналітика Ларрі Кадлоу. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Time.

“За словами Кадлоу, Трамп запропонував йому посаду у вівторок в ході телефонної розмови, і він погодився”, — зазначили журналісти видання.

Також наголошується, що за день до цього Трамп “натякнув на кандидатуру Кадлоу”.

“Наші думки не в усьому сходяться, але, я вважаю, що це навіть добре. Я хочу мати різні думки (з радником). Але з багатьох питань наші думки сходяться”, — підкреслив Трамп.

Як повідомляв УНН, Трамп жалкує з приводу рішення свого економічного радника піти у відставку.

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