Новим радником Трампа з економічних питань став телеведучий та аналітик
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп призначив головою Національної економічної ради відомого телеведучого і аналітика Ларрі Кадлоу. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Time.
“За словами Кадлоу, Трамп запропонував йому посаду у вівторок в ході телефонної розмови, і він погодився”, — зазначили журналісти видання.
Також наголошується, що за день до цього Трамп “натякнув на кандидатуру Кадлоу”.
“Наші думки не в усьому сходяться, але, я вважаю, що це навіть добре. Я хочу мати різні думки (з радником). Але з багатьох питань наші думки сходяться”, — підкреслив Трамп.
Як повідомляв УНН, Трамп жалкує з приводу рішення свого економічного радника піти у відставку.