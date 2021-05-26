Новым директором Лувра впервые станет женщина

Цитата:

"Президент Республики Эмманюэль Макрон по предложению министра культуры республики Розлин Башло назначает Лоранс де Кар на пост президента-директора музея Лувр", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, Лоранс де Кар начнет выполнять свои обязанности с 1 сентября 2021 года. Известно, что на эту должность претендовали нынешний директор музея Жан-Люк Мартинез и глава парижского Музея Пикассо Лоран Ле Бон.

Лоранс де Кар является специалистом по искусству XIX - начала XX в. Она начала карьеру в музее Орсэ, где работала куратором живописи, и в 2014 году была назначена директором музея Оранжери. В 2017 году ее назначили директором музея Орсэ. Сообщается, что основной задачей, которую предстоит решить новому директору Лувра, является повышение его посещаемости.

Дополнение

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году посещаемость Лувра упала на 72%.



В 2021 году Лувр планирует открыть несколько отреставрированных залов и представить новые выставки. График работы выставок, которые музей не успел показать, будет переписан.