Новим директором Лувра вперше стане жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Новим директором паризького музею Лувр стане глава музею Орсе в Парижі Лоранс де Кар. Вона стане першою жінкою в історії, яка займе цю посаду. Про це пише УНН з посиланням на французькі ЗМІ.
Цитата:
"Президент Республіки Емманюель Макрон за пропозицією міністра культури республіки Розлін Башло призначає Лоранс де Кар на посаду президента-директора музею Лувр", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, Лоранс де Кар почне виконувати свої обов'язки з 1 вересня 2021 року. Відомо, що на дану посаду претендували нинішній директор музею Жан-Люк Мартінез і глава паризького Музею Пікассо Лоран Ле Бон.
Лоранс де Кар є фахівцем з мистецтва XIX - початку XX ст. Вона почала кар'єру в музеї Орсе, де працювала куратором живопису, і в 2014 році була призначена директором музею Оранжері. У 2017 році її призначили директором музею Орсе.
Повідомляється, що основним завданням, яке належить вирішити новому директору Лувра, є підвищення його відвідуваності.
Доповнення
Через пандемію коронавірусу в 2020 році відвідуваність Лувру впала на 72%.
В 2021 році Лувр планує відкрити кілька відреставрованих залів і представити нові виставки. Графік роботи виставок, які музей не встиг показати, буде переписаний.