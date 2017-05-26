Новые серии сериала "Твин Пикс" встретили овациями на Каннском кинофестивале
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. На 70-м Каннском кинофестивале были показаны первые две серии сериала "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча. Новые эпизоды были восприняты долговременными овациями. Видео было опубликовано на канале Cinéma CANAL + в YouTube, передает УНН.
По завершении показа серий нового сезона, зрители встали со своих мест, и долго аплодировали режиссеру. Это вызвало реакцию у Дэвида Линча, который благодарил зрителей со слезами на глазах.
Отметим, что два новых эпизода 21 мая показали на канале Showtime.
Напомним, опубликован первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов".