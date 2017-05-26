Новые серии сериала "Твин Пикс" встретили овациями на Каннском кинофестивале

По завершении показа серий нового сезона, зрители встали со своих мест, и долго аплодировали режиссеру. Это вызвало реакцию у Дэвида Линча, который благодарил зрителей со слезами на глазах.

Отметим, что два новых эпизода 21 мая показали на канале Showtime.

Напомним, опубликован первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов".