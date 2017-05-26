Нові серії серіалу “Твін Пікс” зустріли оваціями на Каннському кінофестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На 70-му Каннському кінофестивалі були показані перші дві серії серіалу “Твін Пікс” режисера Девіда Лінча. Нові епізоди були сприйняті довготривалими оваціями. Відео було опубліковане на каналі Cinéma CANAL+ в YouTube, передає УНН.
По завершенню показу серій нового сезону, глядачі підвелися зі своїх місць, та довго аплодували режисеру. Це викликало реакцію у Девіда Лінча, який дякував глядачам зі сльозами на очах.
Зазначимо, що два нових епізоди 21 травня показали на каналі Showtime.
Нагадаємо, опубліковано перший трейлер сьомого сезону “Гри престолів”.