Новая почта и "Повернись живим" передали воздушным силам Украины комплексные аппаратные связи

Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
  •  63168 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Эксклюзив
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
  •  102203 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

Эксклюзив
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
  •  103842 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
  •  104920 просмотра

"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

Эксклюзив
Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  161469 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

Эксклюзив
Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  234231 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

Эксклюзив
Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  235494 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

Эксклюзив
В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  213336 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  204771 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  186722 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157067 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  132845 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142494 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  149571 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  144168 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
novaya-pochta-i-vernis-zhivim-peredali-vozdushnim-silam-ukraini-kompleksnie-apparatnie-svyazi

Новая почта и "Повернись живим" передали воздушным силам Украины комплексные аппаратные связи

Киев  •  УНН

15 январь 2024, 09:35  •  10075 просмотра

Read in English

Новая Почта и фонд "Повернись живим" передали воздушным силам современные системы связи для усиления противовоздушной обороны.

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" совместно с Новой почтой передали Воздушному командованию "Центр" третью партию оборудования в рамках проекта "Запакуй небо — прокачай ППО". Подразделения противовоздушной обороны получили комплексные аппаратные связи (КАЗы), сообщает УНН

 КАЗы сопровождают противовоздушные ракетные комплексы. Это проходные грузовики, обеспеченные всем необходимым оборудованием, техникой, защищенными видами связи, чтобы эффективно выполнять боевые задачи. КАЗы полностью энерго и тепло независимы. Простыми словами, эти оборудованные машины - нервная система ПВО.  

Стоимость одной комплексной аппаратной связи составляет около 7 миллионов гривен. Из соображений безопасности Фонд не может назвать точное количество переданных КАЗов по проекту "Запакуй небо — прокачай ППО". Но все они уже в армии и помогают беречь Киев, Полтаву, Винницу, Житомир и остальные города и села в центральной части страны.

"Комплексные аппаратные связи разработали специалисты Фонда вместе с военными. Их произвели в Украине. В КАЗах есть универсальные рабочие места для организации и поддержки связи, но в любой момент их можно применить как командную штабную машину, - говорит консультант "Повернись живим" Алексей Дубинка. - В комплексной аппаратной связи есть условия для автономной работы как по энергопитанию, так и жизнеобеспечению: кондиционирование, вентиляция, отопление. Фонд уже обеспечил большое количество подразделений такими средствами, и они работают. Этот проект должен стать основой развития связи в Воздушных силах и Сухопутных войсках".

"Это первый проект в Украине, который комплексно обеспечивает воздушные силы связью, - говорит Елена Плахова, директор по управлению репутацией Новой почты. - Как только мы открыли сбор, Фонд сразу начал работу с подрядчиками, производителями и инженерами, что позволило нам передавать оборудование еще до завершения сбора. В октябре первые две партии оборудования уже были в ЧВК "Центр"".

В октябре Фонд и Новая почта передали подразделениям противовоздушной обороны две партии оборудования: партию носимых комплектов связи и управления и телекоммуникационные комплекты и сопутствующее оборудование. 

  • Носимые комплекты связи - это чемоданы весом до 60 кг, оборудованные необходимыми телекоммуникационными средствами, оргтехникой и легко раскладываются в современный мобильный командный пункт с рабочими местами для наших воинов.
  • Телекоммуникационные комплекты - рюкзаки, которые содержат все необходимые виды связи для мобильных огневых групп. Фактически - автономный хаб с защищенной связью, который позволит экипажу вовремя получить приказ, информацию о движении цели, другие данные для ее уничтожения.

Напомним

"Повернись живим" совместно с Новой почтой собрали 330 миллионов гривен для усиления противовоздушной обороны в рамках проекта "Запакуй небо — прокачай ППО". Инициатива стартовала 1 июня и завершилась 26 декабря.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Нова пошта та "Повернись живим" передали повітряним силам України комплексні апаратні зв’язку
Nova Poshta and "Come Back Alive" handed over complex communication equipment to the Ukrainian Air Force
Новости по теме

Новая почта и "Повернись живим" передали воздушным силам Украины комплексные аппаратные связи

Новая Почта и фонд "Повернись живим" передали воздушным силам современные системы связи для усиления противовоздушной обороны.

Новости Бизнеса •   •  10075 просмотра
Новая почта и "Повернись живим" передали воздушным силам Украины комплексные аппаратные связи

Состояние самых богатых людей планеты выросло на фоне уменьшения доходов беднейших слоев населения

Глобальные богачи удвоили свое состояние с 2020 года, тогда как самые бедные в мире потеряли 20 миллиардов долларов, что усилило экономическое неравенство, сообщает Oxfam.

Экономика •   •  16485 просмотра
Состояние самых богатых людей планеты выросло на фоне уменьшения доходов беднейших слоев населения

В Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой - ГУР

Украинские силы сопротивления взорвали российский УАЗ в Мелитополе, нанеся поражение четырем оккупантам; потери врага уточняются.

Война •   •  14737 просмотра
В Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой - ГУР

Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые ранее просила Украина - СМИ

Австралия демонтирует 45 вертолетов Taipan, проигнорировав просьбу Украины.

Политика •   •  13498 просмотра
Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые ранее просила Украина - СМИ

Экс-налоговик с сомнительным багажом: зачем Геннадий Мазур заинтересовался судьбой рыбы в Ладыжинском водохранилище

Зачем Геннадий Мазур заинтересовался судьбой рыбы в Ладыжинском водохранилище.

Политика •   •  85099 просмотра
Экс-налоговик с сомнительным багажом: зачем Геннадий Мазур заинтересовался судьбой рыбы в Ладыжинском водохранилище

На Таврическом направлении россияне активно применяют авиацию и пытаются штурмовать позиции ВСУ - Тарнавский

Общие потери захватчиков в операционной зоне ОСУВ Таврия за минувшие сутки составили 485 человек и 44 единицы военной техники.

Война •   •  13070 просмотра
На Таврическом направлении россияне активно применяют авиацию и пытаются штурмовать позиции ВСУ - Тарнавский

Филиппины будут развивать острова в Южно-Китайском море - военный начальник

Филиппины будут развивать свои острова в Южно-Китайском море, увеличивая военное присутствие на фоне территориальной напряженности в регионе.

Новости Мира •   •  10612 просмотра
Филиппины будут развивать острова в Южно-Китайском море - военный начальник

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Дмитрий Алексеенко отмечает, что презентованная Национальная стратегия доходов предусматривает раскрытие банковской тайны.

Экономика •   •  63168 просмотра
Эксклюзив
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Глава МИД КНДР прибыла в россию на фоне испытаний Северной Кореей новой ракеты

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи посещает россию с целью укрепления связей с москвой; визит проходит на фоне ракетных испытаний Северной Кореи и обвинений россии в использовании северокорейского оружия в Украине.

Новости Мира •   •  11398 просмотра
Глава МИД КНДР прибыла в россию на фоне испытаний Северной Кореей новой ракеты

За сутки россияне обстреляли Донецкую область 16 раз: есть раненые - ОВА

В результате российских обстрелов один человек получил ранения и была повреждена инфраструктура в Донецкой области. За сутки 16 раз были обстреляны населенные пункты.

Война •   •  14807 просмотра
За сутки россияне обстреляли Донецкую область 16 раз: есть раненые - ОВА