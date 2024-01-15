Новая почта и "Повернись живим" передали воздушным силам Украины комплексные аппаратные связи
Киев • УНН
Новая Почта и фонд "Повернись живим" передали воздушным силам современные системы связи для усиления противовоздушной обороны.
Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" совместно с Новой почтой передали Воздушному командованию "Центр" третью партию оборудования в рамках проекта "Запакуй небо — прокачай ППО". Подразделения противовоздушной обороны получили комплексные аппаратные связи (КАЗы), сообщает УНН.
КАЗы сопровождают противовоздушные ракетные комплексы. Это проходные грузовики, обеспеченные всем необходимым оборудованием, техникой, защищенными видами связи, чтобы эффективно выполнять боевые задачи. КАЗы полностью энерго и тепло независимы. Простыми словами, эти оборудованные машины - нервная система ПВО.
Стоимость одной комплексной аппаратной связи составляет около 7 миллионов гривен. Из соображений безопасности Фонд не может назвать точное количество переданных КАЗов по проекту "Запакуй небо — прокачай ППО". Но все они уже в армии и помогают беречь Киев, Полтаву, Винницу, Житомир и остальные города и села в центральной части страны.
"Комплексные аппаратные связи разработали специалисты Фонда вместе с военными. Их произвели в Украине. В КАЗах есть универсальные рабочие места для организации и поддержки связи, но в любой момент их можно применить как командную штабную машину, - говорит консультант "Повернись живим" Алексей Дубинка. - В комплексной аппаратной связи есть условия для автономной работы как по энергопитанию, так и жизнеобеспечению: кондиционирование, вентиляция, отопление. Фонд уже обеспечил большое количество подразделений такими средствами, и они работают. Этот проект должен стать основой развития связи в Воздушных силах и Сухопутных войсках".
"Это первый проект в Украине, который комплексно обеспечивает воздушные силы связью, - говорит Елена Плахова, директор по управлению репутацией Новой почты. - Как только мы открыли сбор, Фонд сразу начал работу с подрядчиками, производителями и инженерами, что позволило нам передавать оборудование еще до завершения сбора. В октябре первые две партии оборудования уже были в ЧВК "Центр"".
В октябре Фонд и Новая почта передали подразделениям противовоздушной обороны две партии оборудования: партию носимых комплектов связи и управления и телекоммуникационные комплекты и сопутствующее оборудование.
- Носимые комплекты связи - это чемоданы весом до 60 кг, оборудованные необходимыми телекоммуникационными средствами, оргтехникой и легко раскладываются в современный мобильный командный пункт с рабочими местами для наших воинов.
- Телекоммуникационные комплекты - рюкзаки, которые содержат все необходимые виды связи для мобильных огневых групп. Фактически - автономный хаб с защищенной связью, который позволит экипажу вовремя получить приказ, информацию о движении цели, другие данные для ее уничтожения.
Напомним
"Повернись живим" совместно с Новой почтой собрали 330 миллионов гривен для усиления противовоздушной обороны в рамках проекта "Запакуй небо — прокачай ППО". Инициатива стартовала 1 июня и завершилась 26 декабря.
Новая почта и "Повернись живим" передали воздушным силам Украины комплексные аппаратные связи
Новая Почта и фонд "Повернись живим" передали воздушным силам современные системы связи для усиления противовоздушной обороны.
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