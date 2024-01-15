Нова пошта та "Повернись живим" передали повітряним силам України комплексні апаратні зв’язку

ukenru
29 березня, 17:57 • 125811 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 153410 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 144353 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 182262 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 156662 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 142212 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 151054 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 148413 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 406862 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172831 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 60404 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 63960 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 68403 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 67496 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 43419 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 257094 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 406841 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 458594 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 465480 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 373419 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 27953 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 153410 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 137471 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 131284 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 105000 перегляди
Актуальне
Нова пошта та "Повернись живим" передали повітряним силам України комплексні апаратні зв’язку

Нова пошта та "Повернись живим" передали повітряним силам України комплексні апаратні зв’язку

Київ • УНН

 • 24338 перегляди

Нова Пошта та фонд "Повернись живим" передали повітряним силам сучасні системи зв'язку для посилення протиповітряної оборони.

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" спільно з Новою поштою передали Повітряному командуванню "Центр" третю партію обладнання у рамках проєкту "Запакуй небо — прокачай ППО". Підрозділи протиповітряної оборони отримали комплексні апаратні звʼязку (КАЗи), повідомляє УНН

 КАЗи супроводжують протиповітряні ракетні комплекси. Це прохідні вантажівки, забезпечені всім необхідним обладнанням, технікою, захищеними видами зв'язку, аби ефективно виконувати бойові завдання. КАЗи повністю енерго та тепло незалежні. Простими словами, ці обладнані авта — нервова система ППО.  

Вартість однієї комплексної апаратної звʼязку становить близько 7 мільйонів гривень. З міркувань безпеки Фонд не може назвати точну кількість переданих КАЗів за проєктом "Запакуй небо — прокачай ППО". Але всі вони вже у війську і допомагають берегти Київ, Полтаву, Вінницю, Житомир і решту міст та сіл у центральній частині країни.

"Комплексні апаратні звʼязку розробили спеціалісти Фонду разом із військовими. Їх виробили в Україні. У КАЗах є універсальні робочі місця для організації та підтримки зв’язку, але в будь-який момент їх можна застосувати як командну штабну машину. — говорить консультант "Повернись живим" Олексій Дубинка. — У комплексній апаратній звʼязку є умови для автономної роботи як по енергоживленню, так і життєзабезпеченню: кондиціонування, вентиляція, опалення. Фонд уже забезпечив велику кількість підрозділів такими засобами, і вони працюють. Цей проєкт має стати основою розвитку зв’язку в Повітряних силах і Сухопутних військах".

"Це перший проєкт в Україні, який комплексно забезпечує повітряні сили зв’язком, — каже Олена Плахова, директорка з управління репутацією Нової пошти. — Щойно ми відкрили збір, Фонд одразу розпочав роботу з підрядниками, виробниками та інженерами, що дало нам змогу передавати обладнання ще до завершення збору. У жовтні перші дві партії обладнання вже були у ПВК "Центр"".

У жовтні Фонд і Нова пошта передали підрозділам протиповітряної оборони дві партії обладнання: партію носимих комплектів зв’язку та управління та телекомунікаційні комплекти й супутнє обладнання. 

  • Носимі комплекти зв'язку — це валізи вагою до 60 кг, обладнані необхідними телекомунікаційними засобами, оргтехнікою та легко розкладаються у сучасний мобільний командний пункт із робочими місцями для наших воїнів.
  • Телекомунікаційні комплекти — рюкзаки, які містять усі необхідні види зв’язку для мобільних вогневих груп. Фактично — автономний хаб із захищеним звʼязком, який дозволить екіпажу вчасно отримати наказ, інформацію про рух цілі, інші дані для її знищення.

Нагадаємо

"Повернись живим" спільно з Новою поштою зібрали 330 мільйонів гривень для підсилення протиповітряної оборони у рамках проєкту "Запакуй небо — прокачай ППО". Ініціатива стартувала 1 червня і завершилася 26 грудня.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,381.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42