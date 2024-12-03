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Новая функция на платформе Е-Ветеран: запись к специалистам по сопровождению ветеранов войны

Новая функция на платформе Е-Ветеран: запись к специалистам по сопровождению ветеранов войны

Киев  •  УНН

 • 10279 просмотра

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На платформе е-Ветеран запустили функцию подачи заявлений к специалистам по сопровождению ветеранов войны. К программе уже присоединилось 559 специалистов, предоставляющих консультации по статусам, льготам и другим услугам.

На платформе Е-Ветеран теперь можно будет подать заявление к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, пишет УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала.

детали

По информации, сейчас к программе присоединилось 559 специалистов, а со следующего года их количество должно увеличиться. Подать заявку к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц могут:

  • ветераны войны;
  • демобилизованные лица;
  • члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
  • члены семьи погибшего (умершего) защитника и погибшей (умершей) защитницы Украины;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства, члены их семьи;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
  • члены семьи лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время прохождения военной службы (в том числе члены семей пленных).

Специалисты связываются и проводят консультацию после подачи заявки. Таким образом можно получить консультацию по получению статусов, льгот, услуг, прохождения реабилитации, трудоустройства, начала собственного дела и тому подобное.

Мы стремимся создать все необходимые условия и цифровые инструменты для ветеранов и членов их семей, которые оптимизируют их взаимодействие с государством и упростят возвращение ветеранов войны к гражданской жизни. Менее чем за два года ПРООН помогла разработать шесть электронных сервисов на порталах Дия и Е-Ветеран. Одним из них стал сервис подачи заявлений кандидатов на должности специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Цифровые инструменты, которые сегодня реализованы, дополнят предыдущие наработки, осуществленные в сотрудничестве с правительством при поддержке партнеров. Это поможет цифровизировать процессы между ветераном войны и специалистом по сопровождению и, таким образом, упростит и ускорит их взаимодействие

- отметил Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

Напомним

Кабмин одобрил стратегию ветеранской политики до 2030 года с тремя ключевыми целями. План предусматривает улучшение благосостояния ветеранов, их чествование и участие в национальной безопасности.

Алина Волянская

Алина Волянская

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