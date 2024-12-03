Новая функция на платформе Е-Ветеран: запись к специалистам по сопровождению ветеранов войны

На платформе Е-Ветеран теперь можно будет подать заявление к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, пишет УНН со ссылкой на сообщение Правительственного портала.

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По информации, сейчас к программе присоединилось 559 специалистов, а со следующего года их количество должно увеличиться. Подать заявку к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц могут:

Специалисты связываются и проводят консультацию после подачи заявки. Таким образом можно получить консультацию по получению статусов, льгот, услуг, прохождения реабилитации, трудоустройства, начала собственного дела и тому подобное.

Мы стремимся создать все необходимые условия и цифровые инструменты для ветеранов и членов их семей, которые оптимизируют их взаимодействие с государством и упростят возвращение ветеранов войны к гражданской жизни. Менее чем за два года ПРООН помогла разработать шесть электронных сервисов на порталах Дия и Е-Ветеран. Одним из них стал сервис подачи заявлений кандидатов на должности специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Цифровые инструменты, которые сегодня реализованы, дополнят предыдущие наработки, осуществленные в сотрудничестве с правительством при поддержке партнеров. Это поможет цифровизировать процессы между ветераном войны и специалистом по сопровождению и, таким образом, упростит и ускорит их взаимодействие