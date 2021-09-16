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Новая Зеландия не пустит в свои воды атомные подводные лодки Австралии

Новая Зеландия не пустит в свои воды атомные подводные лодки Австралии

Киев  •  УНН

 • 18170 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна запрещает новым атомным подводным лодкам Австралии входить в ее акваторию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

США, Великобритания и Австралия договорились о тесном партнерстве в сфере обороны и безопасности — AUKUS, в рамках которого Австралия впервые в истории построит атомные подводные лодки и станет седьмой страной в мире, в которой появится такой флот.

Однако премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что страна не впустит австралийские подводные лодки в свои воды в соответствии с политикой безъядерной зоны 1984 года.

“Никакие суда, которые частично или полностью работают на атомной энергии, не могут заходить в наши внутренние границы”, — говорится в сообщении.

Ардерн также отметила, что новое Индо-Тихоокеанское сообщество не меняет связей в сфере безопасности и разведки Новой Зеландии, которая вместе с США, Великобританией, Австралией и Канадой входит в послевоенную разведывательную группировку Five Eyes.

Напомним

Как объясняют аналитики ВВС, Австралия и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

AUKUS — новое усиленное трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами. Первой большой инициативой AUKUS будет доставка атомного подводного флота в Австралию.

Посольство КНР в Вашингтоне призвало участников союза отказаться от мышления холодной войны.

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