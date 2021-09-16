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Нова Зеландія не пустить у свої води атомні підводні човни Австралії

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що країна забороняє новим атомним підводним човнам Австралії входити у її акваторію. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

США, Велика Британія та Австралія домовилися про тісне партнерство у сфері оборони й безпеки — AUKUS, у межах якого Австралія вперше в історії побудує атомні підводні човни і стане сьомою країною у світі, в якій з’явиться такий флот.

Однак прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що країна не впустить австралійські підводні човни у свої води відповідно до політики без’ядерної зони 1984 року.

“Жодні судна, які частково або повністю працюють на атомній енергії, не можуть заходити в наші внутрішні кордони”, — ідеться у повідомленні.

Ардерн також зазначила, що нова Індо-Тихоокеанська спільнота не змінює зв’язків у сфері безпеки та розвідки Нової Зеландії, яка разом із США, Великою Британією, Австралією та Канадою входить до післявоєнного розвідувального угруповання Five Eyes.

Нагадаємо

Як пояснюють аналітики ВВС, Австралія та її союзники занепокоєні зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

AUKUS — нове посилене тристороннє партнерство у галузі безпеки між Австралією, Сполученим Королівством та Сполученими Штатами. Першою великою ініціативою AUKUS буде доправлення атомного підводного флоту до Австралії.

Посольство КНР у Вашингтоні закликало учасників союзу відмовитися від мислення холодної війни.

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