Новая стратегия безопасности на дорогах: что изменится для водителей

"То, что было предложено – это новый национальный стандарт. Он направлен на создание определенных условий дорожного движения для водителя, при которых он не будет тормозить каждый раз, а будет соблюдать одну и ту же (плюс-минус) скорость на дороге. И это, безусловно, должно привести к снижению аварийных ситуаций на дорогах и смертности. Я убеждена, что это все приведет к улучшению дорожного движения", - отметила она.

Водителей ожидает совершенно новая классификация дополнительных элементов для снижения скорости на дорогах и повсеместное увеличение их количества.

"Раньше у нас был стандарт, который предполагал наличие только "лежачего полицейского" и его несколько модификаций: бугор и пластины. Теперь же все выходит на европейский уровень, и нам предлагают немного по-другому рассматривать эти ограничители скорости. Там есть новый перечень, причем из него уже пропал "лежачий полицейский". Это будут "дорожные холмы" ("дорожні пагорби"), будут их различные модификации. Будут использоваться шиканы (извивающиеся повороты S-образной формы для намеренного замедления автомобилей – ред.), уменьшение ширины проезжей части, повышенные пешеходных переходов и перекрестков, повышение проезжей части", - сообщила Сергеева.

Также стратегия, которую внедряет сейчас Министерство инфраструктуры, содержит в себе комплексный подход к цифровизации и внедрению интеллектуальной транспортной системы, развитию современной инфраструктуры безопасности, создание системы эффективной и быстрой помощи пострадавшим в ДТП. Именно это, по словам экпертки, должно в комплексе привести к задекларированному стратегий снижению смертности на дорогах на 50% до 2030 года.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, ключевой целью стратегии является снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом - как минимум на 30% к 2024 году, и на 50% к 2030 году.

Ранее УНН писал, что важной составляющей безопасности движения, которую в этом году реализовало Мининфраструктуры совместно с Министерством внутренних дел, является запуск автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Кроме этого, ведомство Криклия активно работает над разработкой и запуском системы автоматического габаритно-весового контроля с устройством комплексов WIM ("Взвешивание в движении") и Weigh Control System, которая будет обеспечивать автоматический сбор данных с WИM и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов.